Бразилия стала чемпионом мира по футболу среди слепых

Чемпионом мира по футболу среди слепых в пятый раз подряд стала команда Бразилии, обыгравшая в финале сборную Аргентины.

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу бразильцев, уточняет «РИА Новости».

Сборная России, действующий чемпион Европы, в этот же день уступила Китаю со счетом 1:2 и заняла четвертое место. Хозяйка чемпионата — Испания — оказалась на пятом месте, накануне обыграв Колумбию со счетом 4:1.

Правила игры в этом виде спорта особенные. Площадка окружена бортиками, а сам матч длится 40 минут с перерывом. Кроме того, в каждой команде по четыре полевых игрока и вратарь.

Следующие крупные международные соревнования по футболу среди слепых состоятся в 2019 году.