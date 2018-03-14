Тюменские врачи вернули зрение ветерану после десяти лет слепоты

Сложную операцию провели офтальмологи в Тюмени, специалисты удалили катаракту и поставили искусственный хрусталик 90-летней пациентке, которая давно потеряла зрение.

У ветерана Великой Отечественной войны была запущенной стадия катаракты. Хрусталики стали полностью белыми, ситуация осложнялась возрастными изменениями глаза. Врачам областной клинической больницы № 1 удалось провести операцию через прокол 2,2 мм. Сначала хирург раздробил ядро катаракты, а затем имплантировал искусственный хрусталик, сообщает сайт megatyumen.ru.

Пожилая женщина была практически слепой последние десять лет. После операции на глазах не осталось ни одного шва, зрение вернулось.