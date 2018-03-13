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Тюменские врачи провели сложнейшую операцию пациенту с гемофилией

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Тюменские врачи провели сложнейшую операцию семилетнему пациенту с нарушением свертываемости крови. Операция являлась уникальной для Тюменского региона.

Врачи областной клинической больницы № 2 провели уникальную для своего региона операцию по спасению зрения. Пациентом выступил семилетний мальчик, у которого, помимо недуга, присутствует другая врожденная болезнь — гемофилия, сообщает megatyumen.ru.

Маленькому пациенту, у которого была диагностирована глубокая флегмона орбиты глазницы, а отек сдавливал глазной нерв, провели операцию. Успешность операции обеспечили специалисты клиники, которые вводили пациенту на протяжении нескольких часов препарат, повышающий свертываемость крови.

Лор-хирурги очистили от гноя пазухи носа и восстановили подвижность глазного яблока. Операция прошла успешно.

Как отметила заведующая отделением Надежда Кузнецова, подобные операции проводят уже порядка пяти лет, но для пациента, у которого редкая патология свертываемости, операция проводилась первый раз.

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