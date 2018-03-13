Диализный центр готовят к открытию в Медногорске

Компактный диализный центр для пациентов с хронической почечной недостаточностью готовят к открытию в Медногорске Оренбургской области. Открытие центра подготовили при поддержке правительства области совестно с компанией «Медицинский сервисный центр».

В Медногорске готовят к открытию диализный кабинет для обеспечения жителей необходимой медицинской помощью. Для центра было закуплено новое современное оборудование, а само помещение было отремонтировано, сообщает РИА «Оренбуржье».

В общей сложности в Медногорске и близлежащих населенных пунктах проживают 20 человек, которым диализ необходим, а также 25 человек, которые страдают хронической почечной недостаточностью и могут пополнить ряды диализных больных.

Ранее всем пациентам приходилось преодолевать расстояние в 100 км для того, чтобы пройти необходимые их здоровью процедуры.