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Диализный центр готовят к открытию в Медногорске

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Компактный диализный центр для пациентов с хронической почечной недостаточностью готовят к открытию в Медногорске Оренбургской области. Открытие центра подготовили при поддержке правительства области совестно с компанией «Медицинский сервисный центр».

В Медногорске готовят к открытию диализный кабинет для обеспечения жителей необходимой медицинской помощью. Для центра было закуплено новое современное оборудование, а само помещение было отремонтировано, сообщает РИА «Оренбуржье».

В общей сложности в Медногорске и близлежащих населенных пунктах проживают 20 человек, которым диализ необходим, а также 25 человек, которые страдают хронической почечной недостаточностью и могут пополнить ряды диализных больных.

Ранее всем пациентам приходилось преодолевать расстояние в 100 км для того, чтобы пройти необходимые их здоровью процедуры.

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