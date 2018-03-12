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Реабилитационный центр для детей открылся в Якутске

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Реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья открылся в Якутске. Строительство началось в 2014 году, проект реализован за счет внебюджетных средств, сообщает ТАСС.

Стоимость создания учреждения на 100 коек составляет более 1 млрд рублей. Общая численность детей с инвалидностью в регионе составляет около 6 тыс., из них около 4 тыс. нуждаются в реабилитации. По данным минтрудсоцразвития Якутии, в 2018 году планируется охватить услугами центра около 3 тыс. пациентов, передает ИА SakhaNews.

Как писал портал iz.ru, мини-школу для детей с онкологическими заболеваниями откроют в детском Центре онкогематологии Приморского края. Инициатором создания выступил директор Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва, академик, доктор наук, профессор Александр Румянцев. В апреле 2018 года планируется пригласить в Приморье специалистов центра, которые уже реализовали проект школы для клиники имени Рогачёва. 

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