Педиатрический кластер появится в Алтайском крае

Современный центр детского здоровья будет создан за счет объединения мощностей трех медицинских учреждений в Барнауле.

В кластер войдут краевая клиническая детская больница, перинатальный центр и инфекционное отделение городской больницы № 2. Объединение позволит более эффективно использовать материальную базу и профессиональные коллективы, сообщает «Сибирское агентство новостей». Власти Барнаула рассчитывают, что за счет кластера медицинская помощь детям станет более качественной.

В рамках центра детского здоровья планируется открытие детского урологического отделения и комплексного центра реабилитации детей-инвалидов.

За последние пять лет количество детей на Алтайском крае увеличилось с 454 тыс. до 491,6 тыс. При этом детская смертность снизилась на 40%.