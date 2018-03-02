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Детскую областную больницу отремонтируют в Биробиджане за 217 млн рублей

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Капитальный ремонт детской областной больницы в Биробиджане стартует во второй половине 2018 года, из федерального бюджета на проведение работ выделено 217 млн рублей.

Капитальный ремонт предусматривает замену инженерных сетей, системы электроснабжения, полов, также в порядок будут приведены помещения. В поликлинике планируется небольшая перепланировка, включающая расширение приемного покоя и обеспечение удобного подъезда транспорта. Для родителей организуют помещение, где в плохую погоду можно оставить детские коляски.

Ремонт здания в рамках комплексного плана социально-экономического развития региона будет идти в два этапа. Чтобы не останавливать прием пациентов, работы в поликлинике и стационаре пройдут поочередно. Ожидается, что капремонт завершится в 2019 году, пишет газета «Биробиджанская звезда».

Как сообщил заместитель председателя правительства области – начальник управления здравоохранения правительства ЕАО Валерий Жуков, также принято решение о строительстве дополнительного амбулаторно-поликлинического корпуса. Он рассчитан на 400 посещений в смену. Здание требуется в связи с тем, что существующие площади уже не вмещают все структурные подразделения, требующиеся по новым нормам и правилам. Строительство нового корпуса обойдется в 920 млн рублей.

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