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Пензенская детская больница получила современное оборудование

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Офтальмологи Пензенской областной детской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова получили новое оборудование. В арсенале врачей появились тонометр для измерения внутриглазного давления, диоптриметр, автоматический проектор знаков и другие аппараты.

«Раньше мы пользовались бумажными таблицами для проверки зрения, теперь наша работа полностью автоматизирована», — цитирует ИА «Пенза-Пресс» заведующую офтальмологическим отделением областной детской больницы Оксану Склярову.

Ранее сообщалось, что в одной из больниц Пензы начали использовать новое оборудование, которое предназначено для диагностики аллергических заболеваний. В частности, этот аппарат может точно определить специфические аллергены в сыворотке крови человека. То есть можно узнать разновидность аллергена и степень его остроты.

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