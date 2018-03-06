Пензенская детская больница получила современное оборудование

Офтальмологи Пензенской областной детской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова получили новое оборудование. В арсенале врачей появились тонометр для измерения внутриглазного давления, диоптриметр, автоматический проектор знаков и другие аппараты.

«Раньше мы пользовались бумажными таблицами для проверки зрения, теперь наша работа полностью автоматизирована», — цитирует ИА «Пенза-Пресс» заведующую офтальмологическим отделением областной детской больницы Оксану Склярову.

Ранее сообщалось, что в одной из больниц Пензы начали использовать новое оборудование, которое предназначено для диагностики аллергических заболеваний. В частности, этот аппарат может точно определить специфические аллергены в сыворотке крови человека. То есть можно узнать разновидность аллергена и степень его остроты.