ФАС раскрыла сговор фармкомпаний с больницами Москвы на 644 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла сговор фармкомпаний, поставляющих лекарства, питание и медицинское оборудование больницам Москвы, на сумму более чем 644 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

По данным антимонопольной службы, Городская клиническая больница им. В.В. Виноградова, клиническая больница № 67 им. Л.А. Ворохобова, клиническая больница № 68, «Фарм-проект» и «Веста фарм» заключили соглашение для того, чтобы поддерживать цены на 426 открытых аукционах на поставку лекарств, детского и диетического питания, медицинских изделий и оборудования в период с 2014 по 2016 год.

По словам начальника управления по борьбе с картелями ФАС России Андрея Тенишева, участники картеля прописывали нужные формулировки для отклонения заявок других компаний на участие в аукционах. Дословно формулировки вносились в протокол рассмотрения первых частей заявок заказчиками.

В ближайшее время материалы дела ФАС планирует передать в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК ) МВД РФ для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.