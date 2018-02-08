Прямой эфир

ФАС может наказать одного из операторов связи за роуминг

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обеспокоена действиями одного из операторов связи в вопросе решения проблемы национального и внутрисетевого роуминга. Об этом в четверг заявил глава ведомства Игорь Артемьев, не назвав компанию.

Артемьев не исключил, что какого-то оператора придется наказать, отметив, что по этому пути ФАС идти не хочет.

«Нужен конструктивный диалог, и мы договорились с Минкомсвязи, что проведем еще одно совещание с операторами. Я не буду говорить название, но нас одна компания беспокоит», — цитирует ТАСС главу антимонопольного ведомства.

Артемьев уточнил, что вопрос касается национального и внутрисетевого роуминга, передает BFM.RU.

Напомним, в августе прошлого года ФАС предписала операторам «большой четверки» («Вымпелком» «Мегафон», МТС и Tele2) устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках по стране. Предписание три оператора должны были выполнить до 31 января 2017 года, а Tele2 — 31 мая текущего года.

Отчеты от операторов «большой тройки» о выполнении предписания ведомство уже получило. Информация проверятся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФАС проведет проверку из-за «пробки» на железной дороге в Кузбассе
Депутат ЛДПР попросил ФАС разобраться с рекламой шкафа «Вольфыч»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017