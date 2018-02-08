ФАС может наказать одного из операторов связи за роуминг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обеспокоена действиями одного из операторов связи в вопросе решения проблемы национального и внутрисетевого роуминга. Об этом в четверг заявил глава ведомства Игорь Артемьев, не назвав компанию.

Артемьев не исключил, что какого-то оператора придется наказать, отметив, что по этому пути ФАС идти не хочет.

«Нужен конструктивный диалог, и мы договорились с Минкомсвязи, что проведем еще одно совещание с операторами. Я не буду говорить название, но нас одна компания беспокоит», — цитирует ТАСС главу антимонопольного ведомства.

Артемьев уточнил, что вопрос касается национального и внутрисетевого роуминга, передает BFM.RU.

Напомним, в августе прошлого года ФАС предписала операторам «большой четверки» («Вымпелком» «Мегафон», МТС и Tele2) устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках по стране. Предписание три оператора должны были выполнить до 31 января 2017 года, а Tele2 — 31 мая текущего года.

Отчеты от операторов «большой тройки» о выполнении предписания ведомство уже получило. Информация проверятся.