ФАС проведет проверку из-за «пробки» на железной дороге в Кузбассе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверку на предмет сговора после возникновения затора на Западно-Сибирской железной дороге, информирует пресс-служба регулятора.

Ранее в СМИ появилась информация, что на железной дороге в направлении Кузбасса образовалась пробка из 32–33 тыс. порожних вагонов, а цепная реакция привела к остановке 10% в целом по сети. По решению руководства ОАО «РЖД» оформление порожних полувагонов на Западно-Сибирской железной дороге было ограничено с 23 по 25 января.

«ФАС России проведет проверку обстоятельств, приведших к образованию затора на Кузбассе, и даст заключение об обоснованности действий ОАО «РЖД» и операторов подвижного состава», — говорится в сообщении на сайте антимонопольной службы.

Как отмечают представители отрасли, затор был вызван плохими метеоусловиями, из-за которых была снижена скорость выгрузки в портах на Дальнем Востоке и юге. Кроме того, низкие температуры повлекли за собой смерзание угля. На ситуации также сказались высокие ставки на предоставление вагонов и длинные праздники.

24 января из-за сильных переметов пассажирский поезд застрял на несколько часов на перегоне Заозерное–Пугачево в южной части Сахалина.