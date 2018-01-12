Прямой эфир

Строительство МЦД не помешает жителям мегаполиса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Работы по строительству Московских центральных диаметров (МЦД) не помешают жителям столицы, об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов. Все работы проведут в зоне железных дорог, отметил министр.

Реализовывать план строительства, утвержденный в декабре Минтрансом, Москвой и Московской областью, начнут в 2018 году, добавил он. Полностью реализовать проекты по Северо-Западному и Юго-Западному направлениям МЦД планируют во второй половине 2019 года. По прогнозам специалистов, МЦД будут пользоваться более 60 миллионов человек ежегодно, сообщает РИАМО.

Московские центральные диаметры соединят железные дороги разных направлений, появятся новые маршруты между городами Подмосковья, проходящие через Москву.

Ранее стало известно, что около 35 тыс. человек встретили Новый год в московском метро и на МЦК, а пассажиропоток на Московском центральном кольце в новогодние и рождественские праздники составил 1,39 млн человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пользователи МЦК бесплатно скачали 30 тыс. книг в «Мобильной библиотеке»
Собянин рассказал о рекордах МЦК по перевозке пассажиров

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017