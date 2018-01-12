Строительство МЦД не помешает жителям мегаполиса

Работы по строительству Московских центральных диаметров (МЦД) не помешают жителям столицы, об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов. Все работы проведут в зоне железных дорог, отметил министр.

Реализовывать план строительства, утвержденный в декабре Минтрансом, Москвой и Московской областью, начнут в 2018 году, добавил он. Полностью реализовать проекты по Северо-Западному и Юго-Западному направлениям МЦД планируют во второй половине 2019 года. По прогнозам специалистов, МЦД будут пользоваться более 60 миллионов человек ежегодно, сообщает РИАМО.

Московские центральные диаметры соединят железные дороги разных направлений, появятся новые маршруты между городами Подмосковья, проходящие через Москву.

Ранее стало известно, что около 35 тыс. человек встретили Новый год в московском метро и на МЦК, а пассажиропоток на Московском центральном кольце в новогодние и рождественские праздники составил 1,39 млн человек.