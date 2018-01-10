Около 35 тыс. человек встретили Новый год в московском метро и на МЦК

Порядка 35 тыс. человек встретили Новый год в столичном метро и на МЦК. Об этом сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов на заседании президиума правительства в городской мэрии.

По его словам, для всех москвичей и гостей столицы, встречавших новый год в метро и на Московском центральном кольце, организовали прямую трансляцию речи президента России Владимира Путина. Помимо этого, Ликсутов отметил, что в дни новогодних праздников с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года столичный транспорт перевез 87,5 млн пассажиров. За это время никаких чрезвычайных происшествий в транспортном комплексе столицы не зафиксировали, сообщает телеканал «360». Вместе с тем количество пассажиров в общественном транспорте Москвы в праздники возросло на 30%, или на 20 млн человек за восемь лет. Заммэра добавил, что власти связывают это с востребованностью городских мероприятий. В этой связи столичные власти приняли решение сделать работу московского метрополитена в дни крупных праздников круглосуточной, сообщает НСН.

Ранее портал iz.ru сообщал, что россияне потратили почти 1 трлн рублей на новогодние каникулы.