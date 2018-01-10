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Демонтаж новогодних елок с московских улиц начнется 15 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Демонтаж новогодних и рождественских елей, установленных в центре и в округах Москвы, начнется в понедельник, 15 января. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Демонтаж новогодних и рождественских елей будет проведен в период с 15 января по 18 января», — цитирует агентство материалы к президиуму правительства столицы.

Прочие элементы праздничного оформления города будут демонтировать с 28 февраля по 3 марта.

21 декабря мэрия сообщила об установке в Москве 266 искусственных елей. А живые ели появились на Соборной площади Кремля и напротив главного здания МГУ. К Новогодним праздникам столицу также украсили 3,9 тыс. световых декоративных конструкций.

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