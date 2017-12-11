Пункты по утилизации новогодних елей и пихт созданы в Москвы

Для удобства жителей столицы в Москве созданы пункты по утилизации новогодних елей. Москвичи смогут бесплатно сдать на переработку елочки, украшавшие новогодний праздник, в период с 9 января по 1 марта 2018 года.

Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщается на сайте мэрии Москвы. Уточняется, что деревья при сдаче не должны быть с мишурой и другими украшениями. «В пунктах примут ели, сосны и пихты, при этом на них не должно быть мишуры и других украшений», — отмечается на сайте. Из новогодних деревьев «сделают щепу, которая станет основой для нового растительного грунта».

Пункты по утилизации новогодних елок появятся, в частности, в районах Теплый Стан, Измайлово, Кузьминках, Бирюлево и в Зеленограде.

Портал iz.ru сообщал, что в вестибюлях 20 станций Московского центрального кольца (МЦК) в Москве установят новогодние елки. Всего в Москве к Новому году установят 268 елей и 3,9 тыс. праздничных конструкций.