Пользователи МЦК бесплатно скачали 30 тыс. книг в «Мобильной библиотеке»

Пассажиры Московского центрального кольца (МЦК) скачали в «Мобильной библиотеке» 30 тыс. книг. Об этом сообщается в четверг на официальном портале мэра и правительства Москвы.



30 виртуальных книжных полок появились на станциях МЦК в апреле прошлого года. Книги можно загружать бесплатно, путем сканирования QR-кода, сообщает сетевое издание m24.ru.

Самыми популярными книгами у пользователей стали «Звездная пыль» Нила Геймана, «Под куполом» Стивена Кинга, «После огня» Олли Вингет, сборник «12 историй о настоящей любви», а также «Вокзал потерянных снов» Чайны Мьевиля.

Аудиокниги «Сказки старого Вильнюса» Макса Фрая, «Остров накануне» Умберто Эко, «Ночной дозор» Сергея Лукьяненко, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и «Ловушка для влюбленных» Олега Роя также пользовались спросом пассажиров кольца.



Всего в виртуальной библиотеке около 200 произведений, включая классиков Федора Достоевского, Ивана Тургенева, Антона Чехова, Уильяма Шекспира, Фридриха Ницше и Оноре де Бальзака. Можно выбрать и современных авторов: Дину Рубину, Павла Санаева, Екатерину Вильмонт, Елену Михалкову. Также представлена литература на английском языке.