Прямой эфир
Сюжет:

Правительство утвердило электрификацию железной дороги Крымского моста

0
Фото: Официальный информационный сайт строительства Крымского моста/most.life
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство поддержало решение об электрификации железной дороги по Крымскому мосту, оно закреплено в федеральной программе развития Республики Крым. Об этом журналистам сообщил министр транспорта России Максим Соколов.

«Успешная реализация проектов энергообеспечения Крыма позволила нам уже сейчас, на стадии строительства новой железнодорожной инфраструктуры в Крыму, положительно решить вопрос о ее электрификации», — приводит его слова ТАСС.

Это позволит избежать затрат на создание инфраструктуры для смены тяги с электровозов на тепловозы. Кроме того, в конструкции опор железнодорожной части моста уже предусмотрены закладные детали под электрификацию.

Министр также подчеркнул, что решение не скажется на сроках строительства железной дороги и ее цене — работы будут завершены к декабрю 2019 года. В дальнейшем власти планируют электрифицировать железную дорогу из Керчи до Джанкоя.

Ранее портал iz.ru писал, что мост через Керченский пролив будет оборудован стационарными постами полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крымский мост выдержит девятибалльное землетрясение
Видео проезда Валуева по Крымскому мосту с котом выложили в Сеть

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017