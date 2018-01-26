Правительство утвердило электрификацию железной дороги Крымского моста

Правительство поддержало решение об электрификации железной дороги по Крымскому мосту, оно закреплено в федеральной программе развития Республики Крым. Об этом журналистам сообщил министр транспорта России Максим Соколов.

«Успешная реализация проектов энергообеспечения Крыма позволила нам уже сейчас, на стадии строительства новой железнодорожной инфраструктуры в Крыму, положительно решить вопрос о ее электрификации», — приводит его слова ТАСС.

Это позволит избежать затрат на создание инфраструктуры для смены тяги с электровозов на тепловозы. Кроме того, в конструкции опор железнодорожной части моста уже предусмотрены закладные детали под электрификацию.

Министр также подчеркнул, что решение не скажется на сроках строительства железной дороги и ее цене — работы будут завершены к декабрю 2019 года. В дальнейшем власти планируют электрифицировать железную дорогу из Керчи до Джанкоя.

Ранее портал iz.ru писал, что мост через Керченский пролив будет оборудован стационарными постами полиции.