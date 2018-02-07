Депутат ЛДПР попросил ФАС разобраться с рекламой шкафа «Вольфыч»

Член президиума фракции ЛДПР в Госдуме Михаил Дегтярев направил запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из-за появившегося в Татарстане рекламного баннера о продаже мебели с использованием образа руководителя ЛДПР Владимира Жириновского.

Как сообщает пресс-служба парламентария, Дегтярев просит провести расследование на предмет нарушений требований Федерального закона «О рекламе» со стороны компании, которая занимается продажей мебели.

Фирма повесила на улице рекламный плакат с надписью: «Все на выборы! Мебели! Наш кандидат — шкаф-купе «Вoльфыч». Кроме того, на плакате изображены элементы избирательного бюллетеня.

В ЛДПР считают, что информация на баннере «обладает оценочным, ассоциативным эффектом, способным воздействовать на сознание потребителя, сформировать негативный имидж Владимира Жириновского, порочит его честь, достоинство и деловую репутацию».

«Следовательно, данная реклама является ненадлежащей», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Дегтярев предлагает оштрафовать фирму в случае выявления нарушений законодательства, а также обязать демонтировать рекламную конструкцию.

Жириновский является зарегистрированным ЦИК кандидатом на выборах президента России, которые состоятся 18 марта.