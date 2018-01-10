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Карточки для голосования депутатов ЛДПР пропали в Госдуме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Депутаты фракции ЛДПР не смогли официально зарегистрироваться в зале депутатов на первом заседании весенней сессии в Госдуме. У парламентариев не оказалось карточек для регистрации.

Карточки для регистрации, только при наличии которой включается микрофон на месте в зале, не оказалось даже у лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политик назвал ситуацию чудовищной, заявил, что заблокирована работа органа государственной власти, и потребовал разобраться в ней с помощью сил ФСБ и ФСО. Он предположил, что у ЛДПР карточки забрал кто-то из коммунистов, «поскольку они приходят очень рано», передает BFM.RU.

«Это покушение на государственный террор, это мог сделать только депутат, депутат-мошенник, депутат-вор, который или 29 декабря зашел туда, где сидит фракция ЛДПР, собрал [карточки], видимо, в полупьяном состоянии, потому что на трезвую голову это трудно сделать, или сегодня утром», — цитирует ТАСС заявление, сделанное Жириновским с трибуны Госдумы.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин пообещал найти виновника срыва регистрации ряда депутатов фракции ЛДПР.

Спикер сообщил, что сотрудники ФСО изучают информацию с находящихся в зале заседаний камер. «Как только будет установлено, кто это сделал, мы обязательно покажем его лицо на мониторах, и, думаю, не только на мониторах. Тогда будет понятно, кто это сделал», — подчеркнул Володин.

Напомним, ранее «Известиям» сообщили в Институте развития интернета (ИРИ), что в конце января — начале февраля будет запущен новый сайт Госдумы.

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