Госдума обновит свой сайт

В конце января – начале февраля будет запущен новый сайт Госдумы. Его новым главным редактором станет Оксана Ткачева, экс-руководитель пресс-службы Института развития интернета (ИРИ), сообщили «Известиям» в ИРИ.

По словам Ткачевой, больше всего внимания будет уделено работе с избирателями. Кроме того, на сайте появится формат «вопрос-ответ».

«Ключевым в деятельности сайта ГД, безусловно, станет не просто информирование граждан, а разъяснение им особенностей и результатов законотворческого процесса в доступных форматах», — сказала она.

Написанием текстов для сайта займется редакция портала. В ее состав будут входить профессиональные журналисты. Планируется, что сотрудники портала будет освещать всю повестку Госдумы.

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Госдума свяжется с избирателем напрямую