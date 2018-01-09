В Госдуме создали группу по изучению депутатских конфликтов интересов

Совет Государственной думы решил создать рабочую группу, связанную с конфликтами интересов депутатов. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, в случае необходимости, группа должна будет внести предложения по изменению законодательства в сфере борьбы с коррупцией, «касающиеся принятия решений с участием депутатов, будь это участие в принятии законов или обращения в разные структуры в виде депутатских запросов». Группа будет также разбирать обращения парламентариев в различные структуры, пишет «Федеральное агентство новостей».

Володин сообщил, что в состав группы войдут председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и председатель комиссии по вопросам депутатской этики Отари Аршба.

Поводом для создания группы, по словам спикера ГД, стало обсуждение соответствующих тем и «понимание, что есть несовершенство закона». Он уточнил, что с инициативой создать рабочую группу к нему обратилась Наталья Поклонская «по итогам рассмотрения вопроса, касающегося одного из депутатов».



