Госдума сэкономила свыше 706 млн рублей

В 2017 году Государственная дума сэкономила каждый девятый выделенный из бюджета рубль. В общей сложности это более 706 млн рублей по нескольким статьям расходов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Бюджет нижней палаты в прошлом году составил 9 млрд 864 млн рублей. По словам спикера, 706 млн 320 тыс. из них удалось сэкономить.

В частности, экономию в 130 млн 800 тыс. рублей дало проведение госзакупок. Например, через торги ГД заказывала проведение экспертно-аналитических и социологических исследований. Как сообщали ранее в Думе, в общей сложности на них предполагалось потратить 350 млн рублей за год. Но так как работы заказывались впервые и уже во втором полугодии 2017 года, за год на них потратили всего 104 млн рублей.

Кроме того, более 62 млн рублей сэкономлено на оплате услуг авиаперевозчиков при поездках за рубеж и залов официальных делегаций. Такую привилегию для парламентариев в 2014 году прекратил финансировать Минфин, но в 2017 году Вячеслав Володин добился ее возвращения на время командировок и региональных недель. Еще 46 млн рублей сэкономили на командировочных расходах и более 17 млн — на взносах в международные организации.

Более 222 млн рублей экономии дал лимит на транспорт для депутатов. Ранее его не было и расходы практически не контролировались. Весной прошлого года его установили на уровне 700 тыс. рублей в год и с тех пор поднимали дважды - в декабре до 1 млн рублей в год. Всё, что свыше, депутат оплачивает из своего кармана.

Зато расходы на командировки в регионы выросли на 58 млн рублей — депутаты стали чаще посещать свои округа. Причем порядка 40% этих трат приходятся на пятницу: после пленарки народные избранники уезжают в регионы на выходные, а иногда и до следующего заседания в среду. Расходы удалось покрыть за счет экономии по другим статьям, пояснил Вячеслав Володин.

Кроме того, Дума сэкономила более 55,5 млн рублей на начислениях на выплаты оплаты труда депутатов и их помощников: в седьмом созыве парламентарии вынуждены чаще брать отгулы за свой счет, после того как новый спикер взял курс на борьбу с прогулами заседаний палаты и комитетов.

В целом, палате удалось сэкономить каждый девятый выделенный на содержание ГД рубль.