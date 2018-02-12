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Уникальное оборудование для выявления аллергии используют в Пензе

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В одной из больниц Пензы начали использовать новое оборудование, которое предназначено для диагностики аллергических заболеваний. В частности, этот аппарат может точно определить специфические аллергены в сыворотке крови человека. То есть можно узнать разновидность аллергена и степень его остроты.

Результаты записываются на жесткий диск или выводятся на печать. Сам анализ занимает около двух часов. И за это время можно протестировать одновременно 10 образцов крови, причем сразу на три панели. Первая определяет в крови пищевые аллергены, вторая — бытовые, а третья — сбор различных аллергенов, в том числе и пыльцевых.

Как пояснила ИА «Пенза-пресс» заведующая отделением аллергологии клиники Елена Безрукова, в их учреждении много пациентов с крапивницей. Однако в 90% случаев этот диагноз является псевдоаллергическим. Но уникальный аппарат дает возможность предельно точно выявить аллергический возбудитель и назначить правильное решение. 

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