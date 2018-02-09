Мини-школу для онкобольных откроют в Приморье

Мини-школу для детей с онкологическими заболеваниями откроют в детском краевом Центре онкогематологии, инициатором создания школы выступил директор Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва, академик, доктор наук, профессор Александр Румянцев, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

В апреле 2018 года планируется пригласить в Приморье специалистов центра, которые уже реализовали проект школы для клиники имени Дмитрия Рогачёва. По словам Александра Румянцева, с директором детского онкогематологического центра Приморья Людмилы Минкиной они знакомы давно, почти 30 лет, и на протяжении этого времени поддерживают сотрудничество, сообщает ИА PrimaMedia.

Также Александр Румянцев отметил, что именно в Приморье был открыт первый в России центр реабилитации для детей под руководством Людмилы Минкиной. Теперь на подходе новый совместный проект по созданию возможности инклюзивного обучения для детей с онкологией.

Профессор Александр Румянцев прибыл в Приморский край на два дня и за это время успел обсудить вопрос создания мини-школы, побывал в онкологической диспансере, где встретился с сотрудниками учреждения. Также он посетил детскую больницу, с руководством которой подписал договор о сотрудничестве.