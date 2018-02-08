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Программу борьбы с онкозаболеваниями разработают в Башкирии

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Власти Башкирии готовят программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. Глава республики Рустэм Хамитов заявил, что нужно обсудить необходимость принятия документов, регламентирующих деятельность онкологической службы на региональном уровне. Речь идет о противораковой программе и законе, которые определят механизмы поддержки развития онкослужбы, обеспечения доступного лечения. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Ранее в Уфе начал работу центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр). Разработанные технологии лечения онкозаболеваний получили международное признание. Специалисты республики сотрудничают с исследовательскими институтами Японии, Швейцарии, Швеции, Дании, Китая. 

Как писал портал iz.ru, российские ученые создали полимерные микроконтейнеры, которые разлагаются при попадании в раковые клетки и высвобождают лекарство. В здоровых клетках они остаются целыми. Такие капсулы предполагается вводить в организм в составе инъекционных растворов. Новые микроносители обеспечивают высокую эффективность лечения онкозаболеваний, минимизируя неблагоприятные побочные эффекты.

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