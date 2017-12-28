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Производство приборов для диагностики рака запустили в Люберцах

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Переносные цифровые маммографические детекторы начали производить в городском округе Люберцы. Прибор, который не имеет аналогов в мире, помогает с точностью до 50 микрон определить новообразования в молочных железах. 

Во-первых, с помощью детектора пленочный маммографический аппарат любого производителя можно сделать цифровым. Во-вторых, благодаря высокой разрешающей способности на снимках видны микрокальцинаты (отложения солей кальция), передает портал «Подмосковье сегодня». Переносные детекторы будут производить на площадке АО «МТЛ» в Люберцах. 

Как ранее писал портал iz.ru, почти половина онкологических заболеваний в России выявляется на поздних стадиях: в 2016 году доля таких случаев составила 45%. Это примерно 270 тыс. пациентов.

По данным Минздрава, несмотря на положительную динамику в целом, четвертая часть онкозаболеваний всё еще диагностируется на последней стадии. В частности, за прошлый год 20,5% злокачественных новообразований были диагностированы при наличии отдаленных метастазов.

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