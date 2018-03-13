Туберкулезный диспансер в ЕАО будет реконструирован

В ЕАО будет реконструирован областной противотуберкулезный диспансер. Около 30 млн рублей выделены из федерального бюджета на подготовку проектно-сметной документации реконструкции. Будут приведены в порядок крыша, система электроснабжения и вентиляции, а также пожарная сигнализация. Системы отопления, водоснабжения и водоотведения полностью заменят.

Как рассказали ИА EAOMedia в областном управлении здравоохранения, капитальный ремонт диспансера не проводился никогда. Само же здание было построено еще в 1968 году. В медицинском учреждении планируют также заменить полы и установить пластиковые окна.

Агентство напоминает, что диспансер в числе других социальных объектов вошел в комплексный план социально-экономического развития ЕАО, который был разработан в соответствии с поручением президента РФ. Включенные в него мероприятия на 99% будут финансироваться из федерального бюджета. Всего же на социальную инфраструктцуру региона выделено более 665 млн рублей.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что на Алтае будет создан педиатрический кластер. Он появится в результате объединения мощностей трех медицинских учреждений в Барнауле.