Прямой эфир

Туберкулезный диспансер в ЕАО будет реконструирован

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ЕАО будет реконструирован областной противотуберкулезный диспансер. Около 30 млн рублей выделены из федерального бюджета на подготовку проектно-сметной документации реконструкции. Будут приведены в порядок крыша, система электроснабжения и вентиляции, а также пожарная сигнализация. Системы отопления, водоснабжения и водоотведения полностью заменят.

Как рассказали ИА EAOMedia в областном управлении здравоохранения, капитальный ремонт диспансера не проводился никогда. Само же здание было построено еще в 1968 году. В медицинском учреждении планируют также заменить полы и установить пластиковые окна.

Агентство напоминает, что диспансер в числе других социальных объектов вошел в комплексный план социально-экономического развития ЕАО, который был разработан в соответствии с поручением президента РФ. Включенные в него мероприятия на 99% будут финансироваться из федерального бюджета. Всего же на социальную инфраструктцуру региона выделено более 665 млн рублей.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что на Алтае будет создан педиатрический кластер. Он появится в результате объединения мощностей трех медицинских учреждений в Барнауле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Волонтеров ЧМ-2018 проверят на туберкулез и привьют от желтухи
Роспотребнадзор намерен к весне принять новые санитарные правила для массовых мероприятий
Скворцова рассказала о разработанных в РФ новых вакцинах от туберкулеза

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017