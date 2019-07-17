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Путин наградил вдову Солженицына орденом Святой великомученицы Екатерины

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Президент России Владимир Путин наградил орденом Святой великомученицы Екатерины президента благотворительного фонда Александра Соженицына Наталию Солженицыну за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность.

Указ о награждении госнаградами был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 17 июля.

«За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность наградить орденом Святой великомученицы Екатерины Солженицыну Наталию Дмитриевну — президента Русского благотворительного фонда Александра Солженицына», — говорится в документе.

Орден Святой великомученицы Екатерины был учрежден в России 3 мая 2012 года. Орденом награждаются россияне и граждане других государств за выдающийся вклад в миротворческую, гуманитарную и благотворительную деятельность, сохранение культурного наследия.

В конце декабря прошлого года вдова Солженицына рассказала в интервью «Известиям» о работе над 30-томным собранием сочинений писателя.

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