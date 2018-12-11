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Вдова Солженицына рассказала о работе над собранием его сочинений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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В настоящее время вышел 21 том собрания сочинений Александра Солженицына из 30 запланированных. Об этом «Известиям» в преддверии 100-летия со дня рождения писателя рассказала его вдова Наталия Дмитриевна.

Еще при составлении плана собрания сочинений вместе с его автором было решено, что тома будут выходить не в хронологическом порядке. Летом этого года свет увидел 28-й том. 

«Том-то 28-й, но реально на полке стоит 21. Они выходили не по порядку, предстоит еще девять томов выпустить. Работа трудоемкая, но очень интересная», — рассказала Наталия Дмитриевна. 

По ее словам, следующий том собрания сочинений Солженицына под названием «Угодило зернышко промеж двух жерновов» выйдет в 2019 году.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Солженицын не только телегеничный, но и театральный»

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