Прямой эфир

Вдову Солженицына возмутили слова уральского депутата о «хорошем» ГУЛАГе

0
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вдова Александра Солженицына, который написал книгу «Архипелаг ГУЛАГ» о репрессиях в Советском Союзе, отреагировала на заявление депутата гордумы Екатеринбурга Андрея Пирожкова о том, что ГУЛАГ был «хорошей вещью». 

«Нет, я отказываюсь комментировать, не зная ни этого человека, ни того, что он сказал... Отморозков сейчас много... Вы знаете, надо знать, что за человек, от чьего имени он говорит, с кем он связан», — приводит слова Натальи Солженицыной телеканал РЕН ТВ

По мнению женщины, для начала нужно понять, что конкретно «эта молодежь» имеет в виду под ГУЛАГом и какого именно трудового лагеря ей не хватает. 

«Если того, который был, то вы в первую очередь в него и сядете. А если другого, то тогда не называйте его этим словом... Это серьезное обсуждение... Необходима подготовка и серьезный оппонент, а не какой-то там прыщ», — подчеркнула вдова писателя. 

Ранее Пирожков в интервью The Village заявил, что наличие трудовых лагерей в СССР имеет ряд преимуществ перед существующей в современной России уголовно-исполнительной системой. Его слова вызвали большой общественный резонанс. Позже он объяснил, что не оправдывает репрессии, но считает необходимым помимо лишения свободы «поставить на правильные рельсы именно трудовую терапию»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Петербурга объяснили школьное задание про «письмо отцу на фронт»
Депутат объяснил свой совет россиянам работать малярами и уборщицами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017