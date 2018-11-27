Вдову Солженицына возмутили слова уральского депутата о «хорошем» ГУЛАГе

Вдова Александра Солженицына, который написал книгу «Архипелаг ГУЛАГ» о репрессиях в Советском Союзе, отреагировала на заявление депутата гордумы Екатеринбурга Андрея Пирожкова о том, что ГУЛАГ был «хорошей вещью».

«Нет, я отказываюсь комментировать, не зная ни этого человека, ни того, что он сказал... Отморозков сейчас много... Вы знаете, надо знать, что за человек, от чьего имени он говорит, с кем он связан», — приводит слова Натальи Солженицыной телеканал РЕН ТВ.

По мнению женщины, для начала нужно понять, что конкретно «эта молодежь» имеет в виду под ГУЛАГом и какого именно трудового лагеря ей не хватает.

«Если того, который был, то вы в первую очередь в него и сядете. А если другого, то тогда не называйте его этим словом... Это серьезное обсуждение... Необходима подготовка и серьезный оппонент, а не какой-то там прыщ», — подчеркнула вдова писателя.

Ранее Пирожков в интервью The Village заявил, что наличие трудовых лагерей в СССР имеет ряд преимуществ перед существующей в современной России уголовно-исполнительной системой. Его слова вызвали большой общественный резонанс. Позже он объяснил, что не оправдывает репрессии, но считает необходимым помимо лишения свободы «поставить на правильные рельсы именно трудовую терапию».