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Депутат объяснил свой совет россиянам работать малярами и уборщицами

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Фото: ТАСС/Александр Николаев
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Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов объяснил свой совет россиянам с высшим образованием идти на низкооплачиваемую работу.  Депутат отметил, что таким образом хотел призвать не отказываться от такого варианта в качестве временного решения.

Ранее в пятницу, 23 ноября, СМИ сообщили о жалобе Вострецова на то, что к нему приходят люди с несколькими высшими образованиями и просят помочь с работой. При этом, как заметил депутат, они не хотят обратить внимание на вакансии маляров и уборщиц, однако «Газпром» не в состоянии принять на работу всех.

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«Приходят странные люди, говорят, что у них два, три, четыре высших образования, и хотят, чтобы им предложили какую-то только высокооплачиваемую работу. Они — профессиональные нытики», — сказал Вострецов в интервью «РИА Новости».

По его словам, такие люди десять лет могут искать работу «под себя», но так ее и не найти. Вострецов добавил, что тот, кто хочет, всегда находит.

Также народный избранник пояснил, что упомянул «Газпром», потому что к нему приходил молодой человек, получивший диплом в Дагестане, и просил помочь устроиться в данную компанию. При этом юноша практически ничего не сделал  самостоятельно, для того чтобы там работать, добавил он. 

«Можно и поваром работать, и маляром, и учиться параллельно, совершенствоваться и искать. А можно сидеть на бабушкиной пенсии внучку лет десять и мечтать», — сказал депутат.

Вострецов отметил, что в таком случае, конечно, не хватит никакого прожиточного минимума, и все будут злиться, что государство плохое. Парламентарий рассказал, что сам вырос в деревне, работал грузчиком. По его словам, сейчас важность рабочих специальностей несправедливо занижена.

«Если жизнь повернется, поеду на село, в деревню, заведу корову, хозяйство, как я и жил, и буду огород вести. И сейчас могу и полы помыть, и сготовить, и всё, что хочешь, сделать». — заключил Вострецов.

20 ноября стало известно, что депутат подготовил законопроект, согласно которому предлагается штрафовать неработающих россиян за неуплату страховых взносов в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования. Эта инициатива касается только здоровых людей трудоспособного возраста, которые официально не трудоустроены и не получают заработную плату.

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