Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату взносов

Неработающих россиян могут начать штрафовать за неуплату страховых взносов в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования. Соответствующий законопрoект был подготовлен членом комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергеем Вострецовым.

Как сообщает «Российская газета», штрафовать предлагается только здоровых людей трудоспособного возраста, которые официально не трудоустроены и не получают заработную плату.

Согласнo действующим нормам, за трудоустроенных граждан вышеперечисленные взносы выплачивает работодатель. Данные выплаты составляют порядка 30% в месяц и дают право на бесплатное здравоохранение, пенсионные выплаты и многие другие социальные гарантии. Кроме того, с самого работника также удерживается налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

По словам Вострецова, сейчас примерно 18 млн россиян трудоспособного возраста не имеют официальной работы. Депутат считает, что многие из них имеют доход, так как являются самозанятыми. При этом налоги эта категория граждан не платит.

«А социальные гарантии неработающие граждане получают в полном объеме, а также имеют право на получение социальной пенсии по старости», — сказал парламентарий.

Также он привел данные Счетной палаты, согласно которым только в территориальные Фонды ОМС регионы перечисляют за неработающее население от 600 до 650 млрд рублей.

Согласно поступившему предложению, взносы для таких категорий людей могут рассчитываться исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ). От такой обязанности предлагается избавить получателей пособия по безработице, социальной пенсии и пенсии по старости, а также лиц, находящихся на иждивении: инвалидов, несовершеннолетних граждан, обучающихся и студентов.

15 ноября зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов предложил обязать пользователей соцсети Instagram, размещающих рекламу товаров и услуг, регистрировать свои аккаунты на юридические лица и уплачивать налоги.

В тот же день Госдума приняла в окончательном чтении закон, обязывающий самозанятых граждан уплачивать налог на профессиональный доход (НПД). Эксперимент будет проводиться с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан.