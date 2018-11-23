Совет Федерации одобрил закон о налогах для самозанятых граждан

Совет Федерации на заседании 23 ноября, одобрил пакет законов о налогах для самозанятых граждан.

Сенаторы поддержали три закона о проведении в 2019–2028 годах в Москве, Подмосковье и Калужской области, а также в Татарстане эксперимента, предусматривающего введение налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых граждан, передает «РИА Новости».

Новый режим предполагает уплату налога с доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физлицам по ставке 4%, индивидуальным предпринимателям и юрлицам — 6%. Те, кто на него перешел не будут платить налог на доходы физлиц (НДФЛ) в размере 13%.

На режим НПД смогут перейти граждане, чей доход не превышает 200 тыс. рублей в месяц (2,4 млн рублей в год), которые не имеют работодателя, не привлекают наемных работников по трудовым договорам, имеют доходы от использования имущества.

Ранее, 21 ноября, глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин сообщил, что ведомство разработало специальный механизм уплаты налогов для самозанятых граждан.