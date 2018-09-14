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Безработица вновь достигла исторического минимума

Ее уровень, рассчитанный по критериям Международной организации труда, остается рекордно низким с марта этого года
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Уровень зарегистрированной безработицы в России достиг исторического минимума, зафиксировал Минтруд. Этот показатель учитывает граждан, обратившихся в службы занятости. В конце августа он составил 0,89%. Уровень реальной безработицы выше — 4,8%, но также считается минимальным. Этот показатель остается рекордно низким с марта нынешнего года, сказано в докладе Минэкономразвития. 

В конце августа зарегистрированная безработица в России достигла  исторического  минимум за всю историю наблюдений с 1991 года. Еще в июле показатель держался на уровне 0,93% — и тоже был рекордным. Показатель регистрируемой безработицы учитывает лишь граждан, которые обращаются в службу занятости. Те, кто ищет работу самостоятельно, не учитываются. Уровень безработицы по критериям Международной организации труда (МОТ) выше официального. Однако и он снижается — год назад показатель составлял 5,2%. Тенденция сохраняется и в III квартале. Это следует из доклада Минэкономразвития «Картина экономики. Август 2018 года». С исключением сезонного фактора уровень безработицы остается рекордно низким. 

По определению МОТ безработные — это люди, не имеющие доходного занятия, но активно ищущие работу и готовые приступить к ней в любой момент. Речь не только о гражданах, которые регистрируются в государственных службах занятости, но и о тех, кто ищет работу через СМИ и интернет, обращается непосредственно к работодателям или пытается открыть свое дело.

Ситуацию удалось улучшить в том числе за счет реализации мероприятий по поддержке эффективной занятости, рассказали «Известиям» в Минтруде. Безработным предоставляют услуги по профориентации, обучению и т.д.

Однако анализ объема и качества услуг показывает, что есть существенные резервы повышения эффективности этой работы, считают в министерстве. В ведомстве также отмечают, что ситуация на рынках труда в разных регионах неоднородна, поэтому требуется усиление роли властей субъектов в области содействия занятости.

Разница между уровнем зарегистрированной и реальной безработицы обусловлена небольшим размером пособия, считает секретарь Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков. Многие граждане не видят смысла в оформлении статуса безработного, пояснил эксперт. По постановлению правительства максимальная величина пособия — 4,9 тыс. рублей. При этом средний по стране прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет около 11 тыс. рублей.

Дальнейшую ситуацию на рынке труда могут формировать противоречивые тренды, полагает Александр Шершуков. С одной стороны, роботизация и автоматизация производств снижает потребность в «живой» рабочей силе. С другой, нарастает потребность в высококвалифицированных специалистах, нужны будут и работники низкоквалифицированного и низкооплачиваемого труда.

В России в отличие от европейских стран не принято регистрироваться на бирже труда из-за низкого размера пособия, согласен доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Евгений Ицаков.

Он добавил, что из-за опасений, связанных с валютной нестабильностью, люди не склонны увольняться «в никуда». Это также формирует низкий показатель безработицы. 

Выходящих на пенсию последние годы гораздо больше, чем молодежи, которая приходит на рынок труда, отметил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Поэтому основной причиной рекордного снижения уровня безработицы он считает демографический фактор. Однако со следующего года в связи с изменениями параметров пенсионной системы число ищущих работу начнет расти, полагает эксперт. 

Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам предложил увеличить максимальный размер пособия по безработице для россиян предпенсионного возраста более чем в два раза – с 4,9 тыс. рублей до 11 280 рублей с 1 января 2019 года — и установить период такой выплаты в один год. Глава государства уже внес в Госдуму проект поправок в пенсионное законодательство. Документ также предполагает уголовную ответственность для работодателей, ущемляющих права граждан предпенсионного возраста.

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