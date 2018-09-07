За отказ нанимать предпенсионеров — штраф

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки об уголовной ответственности для работодателей, ущемляющих права граждан предпенсионного возраста. Сообщение о внесении поправок и их текст опубликованы на сайте Кремля. Законопроект зарегистрирован и направлен председателю Госдумы. За необоснованный отказ предпенсионерам в приеме на работу или их увольнение предусматривается штраф до 200 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 360 часов.

В пояснительной записке к поправкам отмечается, что изменение пенсионного возраста создает «опасность необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста».

Внесенные президентом поправки включают и другие предложения, которые глава государства анонсировал 29 августа в своем обращении к россиянам. В частности, он заявил, что возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин должен быть повышен одинаково – на 5 лет. В изначальном варианте, подготовленном правительством, женщинам предлагали выходить на пенсию на 8 лет позже, чем сейчас. Речь также идет о правах граждан, с которых начинается пенсионная реформа – они могут выйти на пенсию на полгода раньше.

Поправки, которые 6 сентября поступили в нижнюю палату, содержат и предложение со следующего года в два раза повысить пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста и ввести льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей. Кроме того, предлагается ввести надбавку в размере 25% от федерального базового размера пенсии для селян со стажем работы 30 лет.

Эти и другие предложения будут рассмотрены на втором чтении пенсионного законопроекта, которое состоится в осеннюю сессию Госдумы. Депутатам поправки официально представит вице-премьер Татьяна Голикова.

После того, как Владимир Путин предложил новую - более социальную и справедливую - формулу пенсионного маневра, было ожидаемо, что президент напрямую, а не через правительство или депутатов, будет вносить и соответствующие поправки в Госдуму, сказал «Известиям» директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов. О том, что это - качественно новая модель реформы, должно сигнализировать и решение главы государства назначить своим представителем при рассмотрении поправок профильного вице-премьера Татьяну Голикову, полагает эксперт.

- Первую редакцию правительственного проекта представлял в ГД министр труда Максим Топилин. Решение в пользу Голиковой дополнительно поможет снять негативный эмоциональный фон при обсуждении законопроекта во втором чтении, - считает политолог.

Он также отметил, что думская оппозиция поддержит эти поправки, даже если демонстративно откажется голосовать за законопроект в целом, как обещает. Тем более, оппозиция уже вносила в Госдуму законопроекты, созвучные некоторым президентским поправкам. Например, КПРФ весной представила проект о разморозке повышенных выплат сельским пенсионерам с большим стажем работы.

- Может быть относительно доволен и бизнес, так как уголовная ответственность за немотивированные увольнения сотрудников предпенсионного возраста будет только в виде штрафа или обязательных работ, но не лишения свободы. Если же работник не выполняет свои обязанности и нарушает ТК и условия трудового договора, то президентский законопроект не препятствует расставанию с такими работниками, - подчеркнул Александр Пожалов.

Первый пакет поправок в пенсионный законопроект внесла и «Единая Россия». В их основе - также предложения президента. В частности, речь идет о досрочном выходе на пенсию при большом трудовом стаже, а также лишении депутатов и сенаторов пенсионных преференций. Также единороссы предлагают сохранить сроки назначения накопительной пенсии и действующие условия выхода на пенсию для народов Севера и ежегодно проводить диспансеризацию работников предпенсионного возраста.

Это только первый пакет поправок, позднее от «Единой России» последуют и другие, сообщил «Известиям» секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Он отметил, что единороссы ведут работу по сохранению и расширению льгот для граждан предпенсионного возраста.