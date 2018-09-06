Стали известны санкции за отказ в приеме на работу предпенсионеров

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об уголовной ответственности компаний за необоснованный отказ в приеме на работе граждан предпенсионного возраста. Текст поправок опубликован на сайте Кремля.

Согласно поправкам, нарушителю грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев), или обязательные работы на срок до 360 часов.​

То же наказание грозит за увольнение сотрудников предпенсионного возраста с работы. Эти изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ.

4 сентября глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предостерег от жесткого наказания за увольнение в предпенсионном возрасте.

По его мнению, уголовная ответственность работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста приведет к сокращению работников еще до вступления в этот возраст.

29 августа Путин выступил с обращением к россиянами объяснил свою позицию по поводу пенсионных изменений. Президент призвал смягчить поправки, которые ранее были предложены правительством России.

Речь идет о сокращении сроков выхода женщин на пенсию с 63 до 60 лет, а также установлении льгот для тех, кто должен выйти на пенсию в ближайшие два года по старым правилам.

Предложенный ранее кабинетом министров законопроект предусматривал повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, которое должно было завершиться к 2034 году. Документ уже прошел первое чтение. Сбор поправок ко второму чтению, которое состоится осенью, завершится 24 сентября.