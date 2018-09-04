РСПП предостерег от жесткого наказания за увольнение в предпенсионном возрасте

Уголовная ответственность работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста приведет к сокращению работников еще до вступления в этот возраст. Об этом во вторник, 4 сентября, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Кроме того, РСПП выступил с предложением снизить тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для граждан предпенсионного возраста, а также снизить социальные взносы для этой категории граждан в 1,5–2 раза, пишет «Интерфакс».

Президент России Владимир Путин заявил в ходе телеобращения к гражданам 29 августа о необходимости ввести административную или уголовную ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме их на работу из-за возраста.