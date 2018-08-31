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Медведев анонсировал индексацию пенсий с 1 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России с 1 января 2019 года будут проиндексированы страховые пенсии неработающим пенсионерам и зарплаты бюджетникам. Об этом в пятницу, 31 августа, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании о расходах федерального бюджета на 2019–2021 годы.

29 августа президент России Владимир Путин в обращении к гражданам призвал кабмин смягчить изменения в пенсионном законодательстве. В частности, речь идет о сокращении срока выхода женщин на пенсию с 63 до 60 лет, а также установлении льгот для тех, кто должен выйти на пенсию в ближайшие два года по старым правилам. Глава государства также выступил за сокращение необходимого стажа для женщин до 37 лет (вместо 40 лет), для мужчин — до 42 лет (вместо 45).

При этом он отметил, что в 2019 году индексация пенсии по старости составит 7%, что в два раза выше прогнозируемой инфляции на конец текущего года. Глава государства указал, что эти меры позволят ежегодно увеличивать пенсию на 1 тыс. рублей.

Таким образом, к 2024 году размер пенсии неработающих пенсионеров составит 20 тыс. рублей в месяц, уточняет «Газета.ру».

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