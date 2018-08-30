Кремль обсуждает с бизнесом тему санкций для работодателей в рамках пенсионных изменений

Каналы обратной связи с бизнес-сообществом существуют и работают, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи с темой ужесточения ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.

Представитель Кремля отметил, что существуют организации, которые объединяют представителей малого, среднего и крупного бизнеса и крупнейших работодателей.

«По линии этих организаций постоянно осуществляется обратная связь. Эти каналы работают», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что пока предприниматели не сформулировали позицию по найму людей предпенсионного возраста.

По его словам, вряд ли кто-то из представителей бизнес-сообщества может сказать, «чем хуже человек предпенсионного возраста и чем он в худшую сторону отличается со своим богатым опытом от человека, который только что закончил высшее учебное заведение».

«Это дискуссионный вопрос, и, собственно, дискуссия необходима, чтобы развеять подобные опасения бизнеса», — сказал Песков.

29 августа во время обращения к россиянам по поводу изменений в пенсионном законодательстве президент России Владимир Путин заявил о дополнительных гарантиях, которые смогут защитить интересы работников старшего возраста на рынке труда. Он отметил, что считает необходимым ввести административную и уголовную ответственность за увольнение пожилых работников.