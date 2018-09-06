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Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту о пенсионных изменениях

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Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму поправки к законопроекту об изменениях в пенсионное законодательство.

29 августа Путин выступил с обращением к россиянам и объяснил свою позицию по поводу пенсионных изменений, которые в июне предложило правительство России. В своем обращении президент призвал смягчить пенсионные изменения.

В частности, речь идет о сокращении сроков выхода женщин на пенсию с 63 до 60 лет, а также установлении льгот для тех, кто должен выйти на пенсию в ближайшие два года по старым правилам. Президент также предложил сократить необходимый стаж для женщин до 37 лет (вместо 40 лет), для мужчин — до 42 лет (вместо 45).

Предложенный ранее кабинетом министров законопроект предусматривал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин к 2034 году. Документ уже был одобрен в первом чтении. Ко второму чтению, которое состоится осенью, депутаты подготовят поправки, сбор которых должен завершиться 24 сентября.

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