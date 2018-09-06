Пенсии по старости проиндексируют с учетом изменений с 1 января

Власти проиндексируют пенсии по старости с начала января на 7,05% в 2019 году, 6,6% в 2020 году и на 6,3% в 2021 году. Такие данные приводит пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

Представители фонда пояснили, что при определении расходов на выплату страховых пенсий на 2019–2021 годы учитывались решения по изменению пенсионного законодательства, которые были подготовлены по итогам обращения президента РФ Владимира Путина от 29 августа.

«Было учтено среднемесячное увеличение страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам на 1 тыс. рублей ежегодно при индексации с 1 января», — приводит ТАСС выдержку из сообщения ПФР.

В фонде отметили, что эти меры позволят поднять пенсии для указанной категории граждан до 20 тыс. рублей к 2024 году, а в 2019 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит 15,4 тыс. рублей.

При этом власти планируют с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии, размер которых сейчас составляет 9052 рубля, по индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год, уточняет «Федеральное агентство новостей».

«В 2019 году — на 2,4%. Среднегодовой размер социальной пенсии в 2019 году составит 9215 рублей», — пояснили в ПФР.

29 августа президент России Владимир Путин в обращении к гражданам призвал правительство смягчить изменения в пенсионном законодательстве, снизив возраст выхода на пенсию с 63 до 60 лет для женщин и введя льготы для граждан, которые должны выйти на пенсию в ближайшие два года по старым правилам.