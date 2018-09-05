Еще не полностью определены все параметры самой масштабной реформы пенсионной системы, но власти в субъектах уже заявили о закреплении и даже расширении льгот для людей предпенсионного возраста. Напомню, что таковым, по предложению президента страны, теперь является пятилетний период до выхода гражданина на заслуженный отдых.

Во время этого переходного периода россияне будут получать поддержку, ранее полагавшуюся им только с момента оформления пенсии. В выступлении главы государства речь шла о необходимости сохранить льготы на федеральном уровне, однако с инициативами оставить и местные льготы уже выступили руководители субъектов РФ и спикеры региональных законодательных собраний.

Так, например, после оперативного совещания у губернатора Волгоградской области было объявлено, что мужчины, достигшие 60 лет, и женщины, достигшие 55 лет, сохранят льготы на оплату жилых помещений, отдельных видов коммунальных услуг, льготный проезд, адресное социальное пособие, а также обеспечение слуховыми аппаратами и протезно-ортопедическими изделиями.

В Ульяновской области ветераны труда будут платить половину от стоимости коммунальных услуг, 50% — за топливо для домов без центрального отопления, а также получать ежемесячную выплату в размере 713 рублей. В Крыму льготами смогут воспользоваться 34 тыс. человек, которые должны были выйти в будущем году на пенсию, но смогут продолжить работу. Прибавка им установлена в размере 500 рублей. Со своими предложениями о сохранении льгот выступили и депутаты из Рязани, республик Марий Эл, Бурятия и других субъектов РФ.

Так, за пять лет до выхода на пенсию москвичи смогут бесплатно ездить на общественном транспорте, решается вопрос о бесплатном проезде также в пригородных электричках. Кроме того, правительство распорядилось создать в колледжах 50 тыс. мест для переквалификации тех, кто достиг 50-летнего возраста. Жителям столицы сохранят льготы по оплате коммунальных услуг, налога на имущество и так далее.

На какие преференции смогут рассчитывать неработающие пенсионеры? Со следующего года все вышедшие на заслуженный отдых будут получать прибавку к пенсии в размере 1 тыс. рублей. С помощью целого комплекса мер к 2024 году средний размер пенсий увеличится с нынешних 14 тыс. до 20 тыс. рублей.

Распространилось мнение, что льготы плохо монетизируются, они виртуальны, а неработающие пенсионеры выиграли больше, чем россияне предпенсионного возраста. На этом вопросе стоит остановиться отдельно. Стоимость 40 поездок в столичной подземке сегодня составляет 1494 рубля. Что касается налога на недвижимость, то возьмем стандартную квартиру площадью 55 кв. м. Налог по ставке 0,1% в зависимости от округа столицы составит от 4,9 тыс. рублей до 9,5 тыс. рублей. Применим стандартную льготу в 50% (ветераны труда и инвалиды в Москве пользуются 100-процентной льготой). Это не считая скидок на оплату лекарств, транспортного налога и других послаблений. Таким образом, за счет сохраняющихся льгот «предпенсионеры» не почувствуют социального неравенства с людьми, вышедшими на пенсию раньше них.

В целом же рублевый эквивалент льгот (если перевести их в «живые» деньги) может достигать 3,5 тыс. рублей в месяц. В масштабах страны государственными льготами по оплате услуг ЖКХ пользуются 37 млн граждан, только в I квартале этого года, по данным Минстроя, на компенсации им было выделено из бюджета около 104 млрд рублей. Представим, что 37 млн выплачивается по 1 тыс. рублей, или 444 млрд в год. А в рамках субсидий только за ЖКХ — 416 млрд. Сопоставимые суммы, не считая других льгот. То есть только компенсации гражданам предпенсионного возраста за оплату услуг ЖКХ уравнивают их с пенсионерами в части денежного эквивалента льготам.

Важной частью реформы станет и 25-процентная надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе и имеющих 30-летний стаж в сельском хозяйстве. Эта мера обсуждалась неоднократно, но по предложению президента выплачивать надбавку начнут уже с 1 января следующего года. Только с первого взгляда этот штрих к реформе выглядит незначительным — на деле же данная мера станет весомым стимулом для сельских территорий страны. В итоге прибавка будет серьезным аргументом, чтобы по достижении пенсионного возраста человек оставался на селе, а не уезжал. Очевидно, что власти пытаются добиться справедливости не только в отношении городского населения, по понятным причинам обладающего более широким кругом льгот.

Таким образом, можно говорить о том, что люди предпенсионного возраста не окажутся в проигрыше от грядущего изменения времени выхода на заслуженный отдых, в том числе в части положенных им льгот.

Автор — экономист, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром»

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