Уральский депутат от КПРФ назвал ГУЛАГ «хорошей вещью»

Депутат горсовета Екатеринбурга от КПРФ Андрей Пирожков заявил, что наличие трудовых лагерей в Советском Союзе имеет ряд преимуществ перед существующей в современной России уголовно-исполнительной системой.

«ГУЛАГ — хорошая вещь на самом деле. Раньше людей отправляли под надзор работать на благо общества — от них хотя бы была польза. Сейчас заключенные — насильники и убийцы — чифирят и больше ничего не делают, а мы тратим на их содержание свои деньги», — сказал он в интервью интернет-изданию The Village.

По мнению 23-летнего народного избранника, было бы логично, если осужденный хотя бы что-то делал для страны, которой он и так должен, поскольку провинился перед обществом.

Слова Пирожкова, как и других «молодых коммунистов», оправдывающих репрессии, в интервью вышеупомянутому СМИ вызвали большой общественный резонанс.

«Я не оправдываю репрессии, я не оправдываю ГУЛАГ в советский период. Я лишь говорю об идее. Идее того, что можно помимо лишения свободы, помимо четырех стен поставить на правильные рельсы именно трудовую терапию», — позже пояснил свое заявление уральский депутат, пишет РЕН ТВ.

Он подчеркнул, что говорил только о преступниках, чья вина доказана.

К термину «сталинские репрессии» обычно относятся все меры, которые применялись к арестованным во время так называемого Большого террора 1937–1938 годов. По разным данным, за этот период было расстреляно более 600 тыс. человек, а арестовано по политическим мотивам — более 1,3 млн человек.