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Власти Петербурга объяснили школьное задание про «письмо отцу на фронт»

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Фото: Depositphotos
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Задание для четвероклассников одной из школ Санкт-Петербурга написать «письмо отцу на фронт» предлагает подумать о том, что чувствовали их сверстники в годы войны. Такое объяснение озвучили в городском комитете по образованию во вторник, 27 ноября. 

«Это задание может показаться ребенку грустным, точно так же его могут тронуть рассказы о Великой Отечественной войне, о блокаде Ленинграда, о любых трагических событиях в истории нашей страны. Но дети должны знать историю России», — приводит сообщение комитета «РИА Новости»

Власти пояснили, что эти темы изучаются для всестороннего интеллектуального и нравственного развития детей. 

Кроме того, в комитете уточнили, что перед выполнением задания ученики читают стихотворение Елены Благининой «Письмо папе на фронт», в котором идет речь о ВОВ. Далее идет краткий рассказ педагога о событиях эпохи, введением детей в тему. В заключение школьнику предлагается представить, что его отец — солдат и он хочет написать родителю письмо. 

Между тем родители четвероклассников были крайне возмущены таким «креативным» подходом к учебному процессу. Как рассказала мама одной из школьниц, ее дочь села писать письмо и после первых строчек горько заплакала

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