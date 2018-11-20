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На Урале кондуктор заставил ребенка дважды оплатить проезд

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В Свердловской области кондуктор автобуса изъяла проездной у 13-летней девочки и заставила ее дважды оплатить проезд, сообщает региональная прокуратура. 

К стражам порядка обратилась мать ребенка. По ее словам, 19 ноября ее дочь зашла в автобус и оплатила проезд по временному проездному. На одной из остановок контролер потребовала у девочки справку из школы, подтверждающую, что она является ученицей.

У ребенка с собой справки не было. Кондуктор заявила, что проездной не принадлежит девочке и забрала его. Она заставила школьницу еще раз заплатить за поездку и составила акт о нарушении. Пока составляли документ, ребенку не разрешили выйти на своей остановке и провезли еще пять. В результате девочке пришлось возвращаться обратно на другом автобусе. 

Прокуратура организовала проверку, будет установлено, почему ребенка заставили дважды заплатить за проезд, а также при проверке компании будет истребована документация, касающаяся организации перевозки в общественном транспорте и обучения кондукторов и контролеров, отмечает «РИА Новости»

Ранее в ноябре 11-летняя школьница пять часов шла домой пешком по морозу, после того как кондуктор высадила ее из автобуса. После этого инцидента в общественном транспорте Тюмени запретили высаживать детей, которые не приобрели билета.

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