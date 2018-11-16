В Иркутской области перевернулся автобус со школьниками

В Иркутской области на сельской дороге опрокинулся автобус, который вез детей после занятий из школы домой. Об этом 16 ноября сообщает «Интерфакс».

По информации представителя пресс-службы Главного управления МВД по региону, автобус во время обгона задел трактор, который двигался в попутном направлении, после чего опрокинулся в кювет. Также он отметил, что в это время были плохие погодные условия.

В результате инцидента пострадали 11 человек, 9 из них дети. Школьники получили поверхностные травмы легкой степени тяжести, а водителя эвакуировали в больницу, где после проведения лечебно-диагностических процедур он был направлен на лечение в амбулаторных условиях.

12 ноября сообщалось, что в ДТП с автобусом под Новосибирском пострадали шесть человек. У одной женщины диагностирован перелом предплечья. Госпитализация другим пострадавшим не потребовалась.