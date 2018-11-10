Автолюбителям предложат новый способ оформления ДТП

Правительство России готовится запустить эксперимент, в рамках которого данные о ДТП можно будет предоставлять страховщикам через мобильное приложение «Помощник ОСАГО». Это следует из черновика постановления, имеющегося в распоряжении журналистов.

По данным «РИА Новости», разработкой такого приложения занимается Центробанк. В пилотном режиме данную функцию планируется ввести в столичном регионе, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Пользоваться такой функцией смогут водители, у которых нет разногласий по поводу ДТП и причиненного вреда. Электронное уведомление будет приравнено к аналогичному бумажному документу с подписями участников аварии.

Планируется, что эксперимент начнется не позже, чем через девять месяцев с момента вступления в силу постановления.

9 ноября сообщалось, что в России разрабатывается новая система мониторинга состояния транспортных средств, согласно которой регулярно попадающие в ДТП машины с большими пробегами будут проходить технический осмотр чаще.