ФАС направила Минэнерго подписанное соглашение о стабилизации цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подписала соглашение о стабилизации цен на топливо. Как сообщил 9 ноября замглавы ведомства Анатолий Голомолзин, документ уже направлен в Минэнерго.

«ФАС России направила подготовленную и подписанную со своей стороны версию проекта соглашения о мерах по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов в Минэнерго», — цитирует его «Интерфакс».

Подписание документа проводится в рамках исполнения постановления премьер-министра РФ Дмитрия Медведева от 7 ноября, обязывающего оба ведомства заключить с нефтяными компаниями соглашение о стабилизации цен на топливо.

Ранее, 31 октября, кабинет министров договорился с нефтяными компаниями о заморозке оптовых цен на бензин и дизельное топливо на уровне июня 2018 года.