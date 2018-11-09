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В России предложили изменить правила техосмотра

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В России разрабатывается новая система мониторинга состояния транспортных средств, согласно которой регулярно попадающие в ДТП транспортные средства или машины с большими пробегами будут проходить технический осмотр чаще. Об этом рассказал представитель компании «Электронный паспорт» Борис Ионов газете «Коммерсант».

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По его словам, сейчас в стране создается сервис, который позволил бы создать индивидуальную программу техосмотра для машины на основе ее характеристик, особенностей эксплуатации, данных о ДТП, страховых случаях, пробеге и многом другом. В итоге у транспортного средства создается хорошая или плохая история, от которой и будут зависеть частота прохождения ТО и его стоимость. 

«Индивидуальные программы ТО можно сделать даже для конкретных категорий автомобилей. Например, обычному автомобилю техосмотр достаточно проходить раз в год, а для такси с ежегодным пробегом под 200 тыс. км стоит проходить проверки, скажем, раз в три месяца», — пояснил Ионов.

Он добавил, что ряд операторов ТО уже поддерживают такие предложения.

Сейчас в России техосмотр не проходят новые авто возрастом до трех лет, далее в промежутке до семи лет проверки надо проходить каждые два года, а после этого ежегодно. Такси, автобусы и некоторые типы грузовиков проходят ТО каждые шесть месяцев.

4 августа правительство одобрило пакет законопроектов, направленных на улучшение системы техосмотра машин, в том числе и ужесточение ответственности за нарушения в этой сфере. Автоэксперт Дмитрий Славнов объяснил «Известиям», что ужесточение мер против фальшивых заключений о техосмотре направлено в том числе на усиление безопасности на дорогах: старые и некачественные машины представляют серьезную опасность для участников дорожного движения.

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