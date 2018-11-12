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Шесть человек пострадали в аварии с автобусом под Новосибирском

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Крупное ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля произошло в Новосибирской области. По предварительным данным, пострадали шесть человек, рассказал ТАСС начальник единой дежурно-диспетчерской службы Коченевского района Сергей Никитин.

Авария произошла в ночь на понедельник, 12 ноября, на трассе Р-254 «Иртыш». Автомобиль Foton, следовавший из Москвы в Томск, врезался в автобус Mercedes, который после столкновения опрокинулся в кювет.

По словам Никитина, в результате аварии пострадали водитель и пятеро пассажиров автобуса. У одной женщины диагностирован перелом предплечья. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.

11 ноября на в Москве в районе Щелковского шоссе произошло столкновение грузовика Scania с фурой Man. В результате ДТП погибли водитель и пассажир фуры. Еще двое — 27-летняя женщина и 22-летний мужчина — получили травмы.

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